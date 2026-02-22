MotoGP Davide Tardozzi | Nessun muro tra Bagnaia e Marquez e sui tempi di Pecco…

Davide Tardozzi ha dichiarato che non ci sono ostacoli tra Bagnaia e Marquez, spiegando che le tensioni derivano semplicemente dalla competizione intensa. La squadra Ducati si concentra sui preparativi per la stagione 2026, anche se circolano voci di mercato e cambiamenti imminenti. Tardozzi ha anche commentato i tempi di Pecco, sottolineando che l’obiettivo resta migliorare le prestazioni in vista delle gare decisive. La sfida tra i piloti si fa sempre più serrata.

Alla vigilia di una stagione 2026 che si preannuncia ad altissima tensione sportiva, i n casa Ducati il focus resta saldamente sulla pista, nonostante le voci di mercato che continuano a rincorrersi. Mentre l’ambiente attende l’ufficialità del rinnovo di Marc Márquez e le decisioni sul futuro assetto del box dal 2027, con il nome di Pedro Acosta sempre più caldo, la priorità è sfruttare al massimo una stagione ancora tutta da giocare, che vedrà Márquez e Francesco Bagnaia protagonisti con la nuova GP26. Proprio durante l’ultima giornata di test pre-season a Buriram, in Thailandia, n on sono mancate letture maliziose su una presunta “separazione” all’interno del box ufficiale, alimentate dalla comparsa di un pannello divisorio tra le due aree di lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Pecco Bagnaia sale al comando davanti ad Acosta e MarquezPecco Bagnaia ha conquistato la prima posizione durante i test MotoGP di Buriram, migliorando anche il suo passo rispetto ai giorni precedenti.

Davide Tardozzi: “Bagnaia ha ripreso con un’altra mentalità, vicini al rinnovo con Marc Marquez”Durante i test di Sepang, Bagnaia si è mostrato più deciso e sicuro di sé, dando segnali positivi per il futuro.

