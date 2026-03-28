LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro A terra Bezzecchi e Marquez

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP del 2026, il pilota ha sorpassato l’avversario all’ultimo giro, conquistando la vittoria. Durante la gara, due piloti sono caduti e non hanno concluso la corsa. La diretta si è conclusa alle 21.44, con un aggiornamento finale della redazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.43 Bisognerà anche verificare la top-3 di Pedro Acosta (3°), per via della pressione sulle gomme. Vedremo se la Direzione Gara prenderà provvedimenti. 21.42 Grande scelta di Martin che ha ben compreso come la media sul posteriore fosse la scelta giusta. Il crollo con le soft da parte di tanti piloti ha portato a questo risultato inatteso. 21.40 Una vittoria significativa di Jorge Martin che, dopo i tanti problemi fisici, ha potuto festeggiare il ritorno al successo in questa Sprint. Una gara a eliminazione, viste le cadute di Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. A terra Bezzecchi e Marquez Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Mir in pole-provvisoria! Bezzecchi, Bagnaia e Marquez in lotta Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia guida la Sprint! Bezzecchi sbaglia e Marquez sente Di GiannantonioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 I piloti procedono in questo giro di ricognizione. Un tracciato speciale, caratterizzato dal celebre ... oasport.it MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race GP Stati Uniti MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il COTA, Circuit of The Americas per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti. A pa ... motograndprix.motorionline.com MOTOGP | Jorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin. Secondo é giunto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). #ANSA - facebook.com facebook #MotoGP | Venerdì con troppe cadute: i piloti esprimono preoccupazione per la sicurezza di Austin x.com