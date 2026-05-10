MotoGP Ai Ogura | Contento del mio primo podio Il time attack è il nostro punto debole

Ai Ogura ha ottenuto il suo primo podio in MotoGP, arrivando terzo al GP di Francia sul circuito di Le Mans. La sua posizione rappresenta un risultato storico per il Giappone, che non vedeva un podio in questa categoria da oltre venti anni. Dopo la gara, Ogura ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato e ha sottolineato che il suo punto debole rimane il time attack. La competizione si è svolta nel quinto round del campionato 2026.

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Un podio che il Giappone aspettava da più di venti anni. Ai Ogura ha conquistato la terza posizione in occasione del GP di Francia, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio sull’iconico circuito di Le Mans. Giornata dai contorni storici dunque non solo per il Sol Levante, ma anche per l’Aprilia stessa, capace di occupare tutte le posizioni del podio. Il nipponico in sella alla Trackhouse ha infatti ceduto il passo alla moto ufficiale di Jorge Martin, il quale ha preceduto Marco Bezzecchi chiudendo un fine settimana dai contorni perfetti. Una volta arrivato in zona mista, il giapponese ha commentato quanto fatto:...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura: “Contento del mio primo podio. Il time attack è il nostro punto debole” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio ma paghiamo troppo a livello di velocità rispetto ai rivali”Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di... Leggi anche: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Devo lavorare sul time-attack, i fratelli Marquez favoriti” Argomenti più discussi: Marc Marquez: Contento del secondo posto ma mi manca la costanza; Quartararo: Molto contento del passo, abbiamo dato tutto; MotoGP | GP Le Mans Day 1, Di Giannantonio: Contento del risultato; MotoGP, Pedro Acosta: Nella top10 per un soffio. Peccato la caduta ma ho buone sensazioni.