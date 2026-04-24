Nella giornata di venerdì nel campionato di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto un buon risultato, piazzandosi in testa durante le prime sessioni di prove libere. Tuttavia, il pilota ha dichiarato di dover migliorare nelle qualifiche, in particolare sul time-attack. I fratelli Marquez sono stati tra i più veloci e favoriti nelle prime fasi della sessione. La giornata si è conclusa con Di Giannantonio soddisfatto del suo passo, ma consapevole della necessità di affinare le strategie per le qualifiche.

Un ottimo per venerdì per Fabio Di Giannantonio. Dopo la prima posizione strappata nella prima sessione di libere, il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha ottenuto la seconda piazza nelle pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena sul tracciato di Jerez De La Frontera. Precisamente il centauro ha racimolato un gap di + 0.333 rispetto alla Gresini di Alex Marquez, autore del migliore crono con 1:35.704. Al terzo posto si è invece accomodata l’Aprilia di Marco Bezzecchi, terzo a +0.506. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto: “ Io tra i più costanti? Stiamo facendo un bel lavoro, oggi la classifica dice che siamo la seconda Ducati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Devo lavorare sul time-attack, i fratelli Marquez favoriti”

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