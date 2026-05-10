MotoGP a Le Mans | orari e meteo faranno la sfida del GP di Francia

Sabato e domenica si svolge il Gran Premio di Francia a Le Mans, con numerose sessioni trasmesse in differita su TV8. La gara si svolgerà in un clima di condizioni meteorologiche instabili, con possibili cambiamenti di temperatura e pioggia durante le qualifiche e la corsa. Le squadre dovranno decidere con attenzione gli pneumatici più adatti, considerando le previsioni meteo che potrebbero influenzare le strategie di gara.

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? Domande chiave A che ora iniziano le differite su TV8 per non perdere nulla?. Come influenzerà il meteo instabile la scelta degli pneumatici dei team?. Chi riuscirà a replicare la tattica vincente di Zarco sul bagnato?. Dove si può seguire la diretta streaming senza interruzioni?.? In Breve Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00 di domenica 10 maggio 2026.. Differite su TV8 previste per Moto3 alle 15:15 e Moto2 alle 17:00.. Diretta su canali Uno 201 e 208 con streaming su SkyGO e Now.. Zarco vinse l'edizione precedente superando Marquez e Aldeguer in condizioni di pioggia.. Il circuito di Le Mans si prepara ad accogliere la sfida della MotoGP domenica 10 maggio 2026, con la gara della classe regina programmata per le ore 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP a Le Mans: orari e meteo faranno la sfida del GP di Francia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGP, si torna in pista a Le Mans: orari e dove vedere il GP di FranciaDal 8 al 10 maggio il Motomondiale fa tappa in Francia per il quinto round della stagione 2026. MotoGP, GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 8-10 maggio a Le MansNel week end dell’8-10 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Le Mans, per il GP di Francia.