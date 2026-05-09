Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans | Bagnaia 2° e Bezzecchi 3° caduta con brivido per Marquez
Durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia a Le Mans, Jorge Martin ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. La gara è stata caratterizzata anche dalla caduta di Marquez, che ha vissuto un momento di paura sulla pista. Martin ha conquistato la vittoria davanti agli altri due italiani, mentre la corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi.
Jorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Paura per Marc Marquez dopo una caduta spettacolare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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La sprint a Le Mans è di Jorge Martin Martin conquista la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Seguono Acosta e Quartararo Brutta caduta per Marc Marquez che, fortunatamente, non si è fatto male Out anche Bastianini #Tuttosport #Motogp x.com
Discussione sulla gara Sprint di MotoGP del GP di Francia 2026 reddit
Francesco Bagnaia (Ducati) ha ottenuto la pole position della classe MotoGP a Le Mans e partirà davanti a tutti nella sprint del pomeriggio e nel GP di domani. In prima fila anche la Ducati di Marc Marquez, secondo, e l'Aprilia del leader del mondiale Marco B facebook