Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans | Bagnaia 2° e Bezzecchi 3° caduta con brivido per Marquez

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia a Le Mans, Jorge Martin ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. La gara è stata caratterizzata anche dalla caduta di Marquez, che ha vissuto un momento di paura sulla pista. Martin ha conquistato la vittoria davanti agli altri due italiani, mentre la corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi.

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Jorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Paura per Marc Marquez dopo una caduta spettacolare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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