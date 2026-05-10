Moto3 un Maximo Quiles inarrestabile vince anche a Le Mans Sul podio un immenso Bertelle
Maximo Quiles ha conquistato la vittoria nella gara di Moto3 a Le Mans, confermando la sua costante presenza sul podio durante questa stagione. Lo spagnolo ha dominato la corsa, che si è svolta su una pista resa scivolosa dalla pioggia, e si è aggiudicato il primo posto davanti a un Bertelle che si è piazzato al secondo. La gara si è svolta senza interruzioni significative, con Quiles che ha mantenuto il controllo fino alla bandiera a scacchi.
Non si ferma la grande stagione di Maximo Quiles in Moto3. Lo spagnolo ha condotto una gara perfetta sull’insidiosa pista di Le Mans, resa molto scivolosa dalla pioggia. Il leader del Mondiale parte bene, si mette subito in testa e ci resta per tutti i tredici giri, conquistando anche il Gran Premio di Francia 2026. Per il centauro del CFMOTO Aspar Team si tratta del terzo successo nei primi cinque round del calendario. Adrian Fernandez (Leopard, +1.888) parte male, perde la prima posizione ma poi riesce a rimontare riportandosi subito dietro a Quiles. Dietro fioccano le cadute e rimangono in pochi a giocarsi il podio. Quiles anche sulla pioggia dimostra tutta la sua superiorità, Fernandez non riuscirà mai ad avvicinarsi e chiuderà in seconda posizione.🔗 Leggi su Oasport.it
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