Moto3 un Maximo Quiles inarrestabile vince anche a Le Mans Sul podio un immenso Bertelle

Maximo Quiles ha conquistato la vittoria nella gara di Moto3 a Le Mans, confermando la sua costante presenza sul podio durante questa stagione. Lo spagnolo ha dominato la corsa, che si è svolta su una pista resa scivolosa dalla pioggia, e si è aggiudicato il primo posto davanti a un Bertelle che si è piazzato al secondo. La gara si è svolta senza interruzioni significative, con Quiles che ha mantenuto il controllo fino alla bandiera a scacchi.

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