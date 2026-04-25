Moto3 pole position sub iudice per Maximo Quiles a Jerez Bertelle in terza fila Pini fuori in Q1

A Jerez, durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, Maximo Quiles si è assicurato la pole position, confermando la sua prestazione dominante nel weekend. La posizione del pilota è stata tuttavia soggetta a un procedimento legale. Bertelle partirà dalla terza fila, mentre Pini non è riuscito ad accedere alla Q2 e si è fermato in Q1.

Maximo Quiles ribadisce la superiorità evidenziata per tutto il weekend e si aggiudica come da pronostico la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa del Mondiale Moto3. Terza partenza al palo della carriera per il diciottenne del team Aspar, leader del campionato con due secondi ed un primo posto nelle tre gare extra-europee che hanno aperto la stagione. In condizioni di pista ormai totalmente asciutta, Quiles ha fatto il vuoto a Jerez de la Frontera grazie ad un ultimo giro da urlo (sub iudice per un possibile regime di bandiere gialle in seguito alla caduta di un altro pilota) concluso in 1’44?070 che gli ha consentito di rifilare un distacco di 375 millesimi al rientrante David Muñoz (Intact GP) e addirittura 585 ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, pole position sub iudice per Maximo Quiles a Jerez. Bertelle in terza fila, Pini fuori in Q1 Notizie correlate Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo 4° Bertelle, Pini costretto alla Q1!Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo Bertelle, Pini costretto alla Q1Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Contenuti utili per approfondire Moto3 | Gp Jerez Qualifiche: Quiles in Pole PositionMoto3 GP Spagna Qualifiche - Maximo Quiles ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Spagna classe Moto3. Sul circuito di Jerez de La Frontera, il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, h ... motograndprix.motorionline.com Moto3, GP Ungheria: Quiles firma la pole position al Balaton Park, 6° Pini. HIGHLIGHTSQuiles, al Maximo, seconda pole in Moto 3 al debutto nella categoria, quarta prima fila stagionale a rimarcare il livello raggiunto. Partito con gomma usata (dopo l’ottimo turno del mattino e ... sport.sky.it