Maximo Quiles si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Goiânia abbiamo assistito ad una gara emozionante e ricca di colpi di scena, con la pista brasiliana finalmente a posto dal punto di vista del meteo (sole e 29°) e fondo stradale. Maximo Quiles (CFMoto Aspar KTM) ha vinto con soli 143 millesimi di margine sul compagno di scuderia, l’argentino Marco Morelli, mentre completa il podio l’indonesiano Veda Pratama (Honda Asia) a 1.507. Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 1.741, quinta per il nostro Guido Pini (Honda Leopard) a 1.786, mentre è sesto il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podio

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