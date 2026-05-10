Moto con contrassegno dell’Arma Sequestrati tre mezzi
I Carabinieri di Alatri hanno sequestrato tre motocicli contrassegnati con segni dell’Arma e denunciato un uomo di 30 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di segni distintivi. L’intervento, concluso dopo un’attività di monitoraggio online, ha portato all’identificazione e alla segnalazione dell’individuo in stato di libertà. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attività sospette legate a veicoli e simboli ufficiali.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alatri, al termine di un’attività investigativa avviata attraverso il monitoraggio della rete, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni del posto, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di segni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via SenatoA pochi giorni di distanza dal tragico schianto del tram in via Vittorio Veneto, un altro mezzo ATM è rimasto coinvolto in un grave incidente nel...
Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multeÈ stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari di controllo del...