Moto con contrassegno dell’Arma Sequestrati tre mezzi

I Carabinieri di Alatri hanno sequestrato tre motocicli contrassegnati con segni dell’Arma e denunciato un uomo di 30 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di segni distintivi. L’intervento, concluso dopo un’attività di monitoraggio online, ha portato all’identificazione e alla segnalazione dell’individuo in stato di libertà. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attività sospette legate a veicoli e simboli ufficiali.

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