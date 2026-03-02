Milano ancora un incidente con i mezzi pubblici | autobus travolge una moto in pieno centro Quattro feriti in via Senato

A Milano si verifica un altro incidente con i mezzi pubblici: un autobus di ATM ha investito una moto in via Senato, causando quattro feriti. L’incidente avviene nel centro cittadino, a pochi giorni dal precedente grave schianto di un tram in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti.

A pochi giorni di distanza dal tragico schianto del tram in via Vittorio Veneto, un altro mezzo ATM è rimasto coinvolto in un grave incidente nel cuore della città. Questa mattina, in via Senato, un autobus della linea 94 ha travolto una moto all’altezza del civico 5, proprio davanti all’Archivio di Stato. Il bilancio è di quattro feriti, trasportati in vari ospedali cittadini, fortunatamente nessuno in pericolo di vita. La manovra per evitare un’auto. Secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni oculari alla Polizia Locale, l’autobus stava percorrendo la corsia preferenziale quando avrebbe effettuato una manovra repentina. Il conducente, un uomo di 52 anni, avrebbe scartato bruscamente verso sinistra per evitare l’impatto con un’autovettura che gli avrebbe tagliato la strada. 🔗 Leggi su Open.online

Incidente a Milano, autobus travolge una moto in via Senato: quattro feritiMilano, 2 marzo 2026 – Incidente stradale, lunedì mattina, in centro a Milano: un autobus ha travolto una moto in via Senato e quattro persone sono...

Leggi anche: Incidente in centro a Milano, autobus investe una moto: quattro feriti, di cui due passeggere del bus

