Controlli a tappeto dell’Arma Tre denunce 8mila euro di multe

Un'operazione dei carabinieri di Vigevano ha portato a tre denunce e a sanzioni per oltre 8.000 euro. La causa è stata una serie di controlli a tappeto nei quartieri di Vigevano e Mortara, volti a garantire la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno fermato numerosi veicoli e verificato documenti, scoprendo irregolarità in diverse situazioni. Le attività sono continuate anche durante il fine settimana, coinvolgendo molte pattuglie.

© Ilgiorno.it - Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multe

È stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno interessato i comuni di Vigevano e di Mortara. Complessivamente sono state identificate 108 persone, controllati 50 veicoli ed elevate 3 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 7.950 euro. Tra i riscontri dell’attività operativa, c’è la denuncia di D.B., 49 anni: nella sua auto i militari hanno ritrovato una siringa e altro materiale che attestava il consumo di droga. Nonostante questo, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al pre-test relativo all’uso di droghe ed è stato denunciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei CarabinieriI Carabinieri di Modena hanno intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città. Sabato sera di verifiche a tappeto dei carabinieri: 5 denunce, 21 multe e 170 persone controllateNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno intensificato i controlli sul territorio, con un'operazione di verifica capillare. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multe; Privacy, controlli a tappeto. Marketing nel mirino; Zelo: controlli a tappeto sulla velocità di camion e pullman; Controlli intensificati nei locali notturni dopo la tragedia di Capodanno: ispezioni a tappeto. Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multeÈ stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari ... ilgiorno.it Pozzuoli, controlli a tappeto: 77enne fermato con un’ascia da 27 centimetriE' una parte di quanto emerso durante i controlli a tappeto effettuati nella notte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. ilgiornalelocale.it Controlli a tappeto dei carabinieri nei luoghi della movida - facebook.com facebook Sicurezza e movida, controlli a tappeto della Questura: sanzioni per migliaia di euro e irregolarità nei locali notturni x.com