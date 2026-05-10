Mosca parata al risparmio La russologa Zafesova | crisi evidente Cresce la sfiducia verso il leader

La tradizionale parata militare a Mosca si è svolta quest’anno con un’organizzazione più contenuta rispetto al passato, mentre un’analista ha commentato come questa scelta rifletta una crisi evidente nel paese. La studiosa ha evidenziato un aumento della sfiducia nei confronti del leader e ha sottolineato che le tensioni interne si riflettono anche nelle manifestazioni ufficiali. La parata, simbolo storico, si presenta ora come un segnale dei mutamenti in corso.

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