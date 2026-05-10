Mosca parata al risparmio La russologa Zafesova | crisi evidente Cresce la sfiducia verso il leader
La tradizionale parata militare a Mosca si è svolta quest’anno con un’organizzazione più contenuta rispetto al passato, mentre un’analista ha commentato come questa scelta rifletta una crisi evidente nel paese. La studiosa ha evidenziato un aumento della sfiducia nei confronti del leader e ha sottolineato che le tensioni interne si riflettono anche nelle manifestazioni ufficiali. La parata, simbolo storico, si presenta ora come un segnale dei mutamenti in corso.
Roma, 9 maggio 2026 – Un leader nell’angolo, dilaniato dalla guerra che ha voluto iniziare. Anna Zafesova, analista dello spazio ex sovietico e in libreria con Russia, l’impero che non sa morire (Rizzoli) ha spiegato perché la parata di quest’anno ’certifica’ il declino di Vladimir Putin. https:www.quotidiano.netesteriputin-apre-alla-pace-fine-del-conflitto-ucraina-vicina-rcpmwr4x Anna Zafesova, la parata del 9 maggio a Mosca è sembrata molto sottotono. Che segnale è? "È stato evidente. La riduzione degli invitati, l’assenza di gran parte dei mezzi militari, le misure di sicurezza eccezionali e perfino il blackout di internet a Mosca raccontano una Russia molto diversa da quella che il Cremlino voleva mostrare.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
La parata blindata del 9 maggio a Mosca, niente pubblico e pochi leader. La paranoia di Putin: «Chi lo incontra deve togliere anche l’orologio» – Il videoSulla Piazza Rossa è cominciata la parata militare per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, alla presenza di Vladimir Putin.
Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l’Ucraina(Adnkronos) – Mentre il presidente americano Trump annuncia "un cessate il fuoco di tre giorni" a partire da oggi nella guerra tra Russia e Ucraina,...