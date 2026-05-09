La parata blindata del 9 maggio a Mosca niente pubblico e pochi leader La paranoia di Putin | Chi lo incontra deve togliere anche l’orologio – Il video

La parata militare per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo si è svolta sulla Piazza Rossa di Mosca, con la partecipazione di Vladimir Putin. L’evento si è caratterizzato per la presenza di poche figure di rilievo e l’assenza di pubblico, mentre le autorità hanno adottato misure di sicurezza estreme. Durante l’evento, sono state segnalate restrizioni come la richiesta di rimuovere orologi e altri oggetti durante gli incontri ufficiali.

Sulla Piazza Rossa è cominciata la parata militare per l’ 81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, alla presenza di Vladimir Putin. Come da tradizione, ad aprire la cerimonia è stato un picchetto con la bandiera russa e quella sovietica, presentata come il vessillo issato a Berlino il giorno della caduta del Terzo Reich. L’edizione 2026, però, viaggia su un registro più sobrio: non trattandosi di un anniversario «rotondo», il Cremlino non ha diramato inviti ufficiali ai leader stranieri, come ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov citato dalla Tass. Una scelta che, secondo diversi analisti, riflette anche le crescenti preoccupazioni di Mosca sulla sicurezza dell’evento.🔗 Leggi su Open.online

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