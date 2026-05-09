Giorno della Vittoria oggi a Mosca la parata sottotono Al via tregua di tre giorni con l’Ucraina

Oggi a Mosca si svolge la parata del Giorno della Vittoria, ma l’evento si presenta con un tono più sobrio rispetto al passato. In contemporanea, è stata annunciata una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina, con un accordo che prevede il cessate il fuoco a partire da oggi. Mentre il presidente di un grande paese annuncia la sospensione temporanea delle ostilità, la capitale russa si prepara alla manifestazione militare, tradizionalmente celebrativa.

(Adnkronos) – Mentre il presidente americano Trump annuncia "un cessate il fuoco di tre giorni" a partire da oggi nella guerra tra Russia e Ucraina, Mosca si prepara alla tradizionale parata per il 'Giorno della vittoria'. Un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per "minacce alla sicurezza", durante il quale Vladimir Putin terrà il suo discorso in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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