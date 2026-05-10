Morto nella cella frigorifera a Termoli acquisiti i dati del cellulare di Costantini | Rilevanti per l'indagine

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Larino ha autorizzato l'acquisizione dei dati dal cellulare di Andrea Costantini, trovato senza vita nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava. Il legale della famiglia aveva presentato istanze in merito, ritenendo i dati utili per l'indagine. Le autorità stanno analizzando le informazioni digitali per chiarire le circostanze del decesso.

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La Procura di Larino ha accolto le istanze presentate dal legale della famiglia di Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava a Termoli, e acquisito la copia forense del cellulare. La famiglia continua a rifiutare la tesi del suicidio e a chiedere chiarezza sulle anomalie del caso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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