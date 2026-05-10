Morto nella cella frigorifera a Termoli acquisiti i dati del cellulare di Costantini | Rilevanti per l'indagine

La Procura di Larino ha autorizzato l'acquisizione dei dati dal cellulare di Andrea Costantini, trovato senza vita nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava. Il legale della famiglia aveva presentato istanze in merito, ritenendo i dati utili per l'indagine. Le autorità stanno analizzando le informazioni digitali per chiarire le circostanze del decesso.

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