Andrea Costantini morto nella cella frigorifera a Termoli la famiglia | Incongruenze nel biglietto d'addio
La famiglia di Andrea Costantini, un uomo di 38 anni trovato senza vita nella cella frigorifera di un supermercato a Termoli, prosegue le indagini legali per chiarire le circostanze della sua morte. Costantini lavorava come macellaio nel negozio e la famiglia ha segnalato incongruenze nel biglietto d'addio lasciato. Le autorità continuano ad esaminare gli elementi emersi nel corso delle indagini.
Continua la battaglia legale della famiglia di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove lavorava come macellaio, per scoprire la verità sul suo decesso. L'avvocato Lorusso: "Incongruenze nel biglietto d'addio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato: la famiglia chiede chiarezza Andrea Costantini è stato trovato senza vita all’interno della cella frigorifera di un supermercato, in circostanze che restano ancora da chiarire. La scoperta è facebook