Morto nella cella frigorifera a Termoli l'autopsia non scioglie i dubbi | Necessari altri accertamenti

Un uomo di 38 anni è stato trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato a Termoli, dove lavorava. L’autopsia è stata eseguita, ma non ha ancora fornito elementi definitivi sulle cause e le modalità del decesso. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

L'autopsia non chiarisce le circostanze e la dinamica del decesso di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. A Fanpage.it parla l'avvocato Piero Lorusso, legale dei genitori: "Chiesti nuovi accertamenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morto nella cella frigorifera a Termoli, il giallo della chiamata delle 20.08: “Chi ha usato il suo telefono?”Dai tabulati del cellulare di Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli, emerge una chiamata alle 20. Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato: cosa è emerso dall’autopsiaL’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto a Termoli lo scorso settembre, conferma due ferite da taglio e rafforza l’ipotesi del suicidio, alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morto nella cella frigorifera a Termoli... Temi più discussi: I genitori di Andrea Costantini, il macellaio trovato morto nella cella frigorifera: Nessuno si suicida conficcandosi due volte una lama da 30 centimetri nel petto; Trovato morto nella cella frigo di un supermercato, pronta l'analisi forense sullo smartphone di Andrea Costantini; Andrea Costantini trovato morto nella cella frigo del supermercato: spunta l'ipotesi dell'ultimo contatto; Andrea Costantini morto nella cella frigorifera: Non si è suicidato. Era l'unico macellaio, nessuno lo ha cercato?. Il giallo... Morto nella cella frigorifera a Termoli, l’autopsia non scioglie i dubbi: Necessari altri accertamentiL'autopsia non chiarisce le circostanze e la dinamica del decesso di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera del supermercato ... fanpage.it ANDREA COSTANTINI Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera: il giallo dell’ultima telefonataI genitori hanno sempre escluso l’ipotesi del suicidio e hanno chiesto la riapertura delle indagini, avanzando l’ipotesi di omicidio ... statoquotidiano.it Gioele Putzu morto a 10 anni travolto dalla porta da calcio: c’è un rinvio a giudizio Il dirigente della società calcistica è accusato di omicidio colposo. La Procura deve valutare eventuali responsabilità a carico del comune di Ozieri e del nonno - facebook.com facebook Claudio Santini è morto: era il decano dei giornalisti bolognesi x.com