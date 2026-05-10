Flick scopre che il padre è morto la notte prima del Clasico ma sarà in panchina con il Barcellona
Nella mattinata, i giocatori del Barcellona sono stati informati che il tecnico ha perso suo padre durante la notte precedente alla partita. Nonostante il dolore, Flick ha scelto di essere presente in panchina durante il Clasico. La decisione di continuare a guidare la squadra è stata presa anche in assenza del genitore scomparso. La partita si è svolta con il tecnico presente in panchina, nonostante il lutto personale.
I giocatori del Barcellona hanno saputo la notizia in mattinata: Flick ha perso suo padre la notte prima della partita, ma ha deciso di andare comunque in panchina.🔗 Leggi su Fanpage.it
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