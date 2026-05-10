Mortal Kombat | la folle storia del cult del 1995 fra costole rotte e reni sanguinanti
Nel 1995, il film Mortal Kombat ha raggiunto un grande successo, diventando il primo adattamento cinematografico di un videogame a ottenere un riscontro positivo dal pubblico. Diretto da Paul W., il film si distingue per le scene d'azione intense e gli effetti speciali che hanno attirato l'attenzione degli spettatori. La pellicola ripercorre le vicende di combattimenti tra guerrieri provenienti da mondi diversi, con numerose sequenze di scontri violenti e effetti visivi forti.
È stato il primo film di successo tratto da un videogame. Parliamo di Mortal Kombat, il film di Paul W.S. Anderson che ha una storia produttiva folle alle sue spalle. È arrivato Mortal Kombat II, la pellicola diretta da Simon McQuoid seguito del film uscito nel 2021. Eravamo ancora nel pieno della pandemia, con le sale cinematografiche in ginocchio e aperte a mezzo servizio nella migliore delle ipotesi, e, commercialmente, non brillò in maniera particolare. In tutto il mondo ha incassato poco meno di 85 milioni di dollari a fronte di un budget di 55, numeri non particolarmente incoraggianti per questa operazione di rilancio cinematografico della celeberrima IP videoludica ideata da Ed Boon e John Tobias.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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