Mortal Kombat | la folle storia del cult del 1995 fra costole rotte e reni sanguinanti

Nel 1995, il film Mortal Kombat ha raggiunto un grande successo, diventando il primo adattamento cinematografico di un videogame a ottenere un riscontro positivo dal pubblico. Diretto da Paul W., il film si distingue per le scene d'azione intense e gli effetti speciali che hanno attirato l'attenzione degli spettatori. La pellicola ripercorre le vicende di combattimenti tra guerrieri provenienti da mondi diversi, con numerose sequenze di scontri violenti e effetti visivi forti.

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