Mortal Kombat II la rabbia del produttore | Perché permettere a questa gente di recensire?

Il produttore di Mortal Kombat II ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alle recensioni del gioco, domandandosi perché determinate persone siano autorizzate a valutarlo. Ha criticato i critici, sostenendo che non comprendono appieno il genere a cui il titolo appartiene, un action fantasy con protagonista un attore noto. Lo sfogo è arrivato dopo le recensioni che hanno ricevuto il videogioco.

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Lo sfogo del produttore, che si è lamentato dei critici incapaci di comprendere il genere il cui l'action fantasy con Karl Urban si incasella. In attesa di conoscere l'esito al botteghino di Mortal Kombat II, le prime reazioni hanno accolto positivamente l'action, alimentando l'hype dei fan. Ma il produttore Todd Garner ha lanciato un invettiva contro quei critici incapaci di comprendere il genere in cui la pellicola, adattamento di un celebre videogioco, si incasella stroncandone le scelte a priori. Le reazioni della critica a Mortal Kombat II Dopo un primo round di reazioni positive, Mortal Kombat II ha ottenuto una discreta media su Rotten Romatoes, attestata sul 69%, che su Metacritic scende al 48%.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat II, la rabbia del produttore: "Perché permettere a questa gente di recensire?" Notizie correlate Mortal Kombat II, la recensione: un bagno di sangue e adrenalina per un sequel che non tradisce i fanIl regista Simon McQuoid e lo sceneggiatore Jeremy Slater si dimostrano degni conoscitori della mitologia che ruota attorno ai celebri combattenti,... Mortal Kombat II: il nuovo film sfida Shao Kahn con lo stile del giocoIl nuovo capitolo cinematografico della saga di combattimento più iconica del decennio, Mortal Kombat II, si prepara a sbarcare nelle sale italiane... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mortal Kombat II - La recensione; Mortal Kombat II, prime reazioni: Il film che avrebbero dovuto fare la prima volta; Mortal Kombat II - Film (2026); Le prime impressioni sul film di Mortal Kombat 2 sono positive: è fan service sanguinolento, ma di qualità. Mortal Kombat II, la rabbia del produttore: Perché permettere a questa gente di recensire?Lo sfogo del produttore, che si è lamentato dei critici incapaci di comprendere il genere il cui l'action fantasy con Karl Urban si incasella. movieplayer.it Mortal Kombat II, la recensione: un bagno di sangue e adrenalina per un sequel che non tradisce i fanLa nostra recensione di Mortal Kombat II. Il sequel di Simon McQuoid punta tutto su sangue, spettacolo e un grande Karl Urban nei panni di Johnny Cage. universalmovies.it In un’intervista con Collider, il boss di NetherRealm, Ed Boon, ha confermato: il prossimo capitolo della saga di Mortal Kombat è in sviluppo “Stiamo lavorando attivamente, o meglio, sicuramente lavorando, a un altro gioco di Mortal Kombat. Stiamo sicurame facebook Si va in scena. Mortal Kombat II, dal 6 maggio al cinema. #MortalKombatIlFilm x.com