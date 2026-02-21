La storia della storica sigla del festival di Pippo Baudo diventata un jingle cult raccontata da Maurizio Lauzi che per primo la cantò nel 1995

Maurizio Lauzi ricorda come nel 1995 abbia cantato per primo la sigla del festival di Pippo Baudo, che oggi è diventata un jingle riconoscibile. Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di dedicare l’intera edizione di Sanremo 2026 a Baudo, annunciandolo già con la sigla. La manifestazione si terrà dal 24 febbraio e promette di ripercorrere la storia del celebre presentatore attraverso vari omaggi. La scelta ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e gli appassionati.

«L’intera edizione di quest’anno sarà dedicata a Pippo Baudo e lo scoprirete proprio fin dalla sigla», ha annunciato il direttore artistico di Sanremo 2026, al via da martedì 24 febbraio. Se chiudete gli occhi e pensate allo storico jingle amato da ogni festivaliero d’Italia, la voce che sentite è quella di Maurizio Lauzi, che nel 1995 intonò per la prima volta quell’accattivante “Perché Sanremo è Sanremo, no?”. Gli abbiamo chiesto di raccontarci come nacque. Maurizio, come e quando prende forma la sigla cult Perché Sanremo è Sanremo e come mai fu chiesto a lei di cantarla? Alla fine del 1994 ero a Perugia, a casa della mia compagna di allora, quando mi arriva una telefonata notturna da parte di Pippo Caruso, che mi dice: “Abbiamo bisogno di un quarto corista maschile in orchestra Rai a Sanremo, in sostituzione di Alex Baroni – che intanto era stato chiamato per i cori da Eros Ramazzotti – ci serve un mezzosoprano e abbiamo pensato a te”.🔗 Leggi su Amica.it

Festival di Sanremo 2026: edizione nel segno di Pippo Baudo. Due serate speciali a marzoIl Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare con un’edizione speciale, dedicata a Pippo Baudo.

