Delitto del trapano Verduci a processo in abbreviato per l'omicidio di Luigia Borrelli | sentenza a ottobre

Un uomo di 66 anni, accusato dell’omicidio di una donna avvenuto nel 1995 a Genova, sarà processato con rito abbreviato. L’indagato è coinvolto nel cosiddetto “delitto del trapano” e la sentenza è prevista per ottobre. La vicenda riguarda un caso di omicidio che risale a quasi trent’anni fa, e la decisione di procedere con il processo abbreviato è stata presa in sede giudiziaria.

Fortunato Verduci andrà a processo con rito abbreviato. Il 66enne è accusato di aver commesso il 'delitto del trapano', l’omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel 1995 a Genova. Decisive le consulenze genetiche, a ottobre attesa la sentenza. La legale della figlia della vittima: "Risultato importante dopo 30 anni".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Delitto del trapano: Verduci sarà processato in abbreviato, sentenza a ottobreFortunato Verduci il carrozziere 65enne accusato del delitto del trapano, ovvero l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, avvenuto il 5 settembre 1995 in... Genova, delitto del trapano: rito abbreviato per Fortunato VerduciÈ stato ammesso al rito abbreviato Fortunato Verduci, carrozziere genovese di 66 anni accusato di essere l’autore del delitto del trapano, cold case... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena; Delitto del trapano, Verduci chiede abbreviato e punta a sconto pena; Delitto del trapano, inizia il processo in abbreviato: a ottobre la sentenza; Genova, delitto del trapano, Verduci chiede il rito abbreviato. Delitto del trapano, per Verduci rito abbreviato e sentenza a ottobreSarà discusso dopo l'estate il processo per il brutale omicidio con un trapano di Maria Luigia Borrelli, nel 1995, in un basso dei vicoli in centro storico a Genova. Il carrozziere di 66 anni Fortunat ... rainews.it Delitto del trapano, inizia il processo dopo 31 anni: alla sbarra il carrozziere Fortunato VerduciSuccessive perizie, confermate anche da analisi sui fratelli dell’indagato, hanno stabilito una compatibilità unicamente riconducibile a Fortunato Verduci, con probabilità di errore pari a zero ... primocanale.it Delitto del trapano: Verduci sarà processato in abbreviato, sentenza a ottobre Qui l'articolo: https://www.genovatoday.it/cronaca/delitto-trapano-processo-verduci.html - facebook.com facebook Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena x.com