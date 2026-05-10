Morta a Firenze Nicoletta Codignola fondatrice di Fatatrac
A Firenze si è spenta all'età di 84 anni Nicoletta Codignola, pedagogista e autrice per l’infanzia. La sua morte è avvenuta a causa di un improvviso malore. Nel 1981 ha fondato la casa editrice Fatatrac, conosciuta per i libri destinati a bambini e ragazzi, caratterizzati da qualità educativa e illustrazioni. Dal 2011 il marchio è diventato parte di un gruppo editoriale più ampio.
Nicoletta Codignola è morta a Firenze a 84 anni per un improvviso malore. Pedagogista e autrice per l’infanzia, nel 1981 fondò la casa editrice Fatatrac, nota per libri per bambini e ragazzi di alta qualità educativa e illustrativa, capaci di affrontare anche temi sociali; dal 2011 il marchio è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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