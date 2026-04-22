È morta Lia Cigarini, nota per aver fondato la «Libreria delle donne» a Milano. Avvocata e femminista, è stata protagonista di una lunga carriera dedicata alla promozione dei diritti delle donne. Di lei si ricorda anche un’intervista in cui parla della sua decisione di aprire il negozio, un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per molte. La sua scomparsa segna la perdita di una figura impegnata nel movimento femminile.

La fondatrice della storica «Libreria delle Donne» di Milano, Lia Cigarini, è morta lunedì sera, 20 aprile. «Ci mancheranno la sua presenza fisica, la sua voce, il suo modo inconfondibile di leggere le situazioni e di trovare il punto politico decisivo. Ci mancheranno il suo rigore, le sue mani affusolate che si muovevano al ritmo del pensiero, il suo sorriso, la bellezza del suo viso», è il messaggio di cordoglio che si legge sul profilo social della libreria milanese che ne annuncia la scomparsa. «La libreria, che è la sua creazione e la sua casa, continuerà a custodire il suo pensiero, le sue parole, la sua pratica politica. Restano con noi – continua il messaggio – come orientamento e come eredità viva.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - È morta Lia Cigarini, fondatrice della «Libreria delle donne» di Milano

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