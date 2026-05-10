Firenze | morta Nicoletta Codignola fondatrice di Fatatrac

A Firenze è deceduta all’età di 84 anni Nicoletta Codignola, nota pedagogista e fondatrice della casa editrice Fatatrac. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La morte è avvenuta a seguito di un improvviso malore. La pedagogista era riconosciuta per il suo contributo nel settore dell’editoria e dell’educazione. La famiglia e i colleghi stanno ancora valutando le modalità dei funerali.

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FIRENZE – E’ morta a Firenze, per un improvviso malore, Nicoletta Codignola, 84 anni. Pedagogista,era autrice di libri per l’infanzia e aveva fondato la casa editrice Fatatrac, specializzata nellapubblicazione di libri per bambini e ragazzi, divenuta nel 2011 un marchio del gruppo Edizioni del Borgo. A dare notizia della scomparsa il presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Valdo Spini. La salma sarà esposta dalle 16 di oggi, 10 maggio 2026, alle 19 di domani alle Cappelle del Commiato di Badia a Ripoli, in via Chiantigiana. Nicoletta Codignola era figlia di Tristano, uno dei leader della Resistenza fiorentina, parlamentare socialista, autore della riforma della scuola media unica.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: morta Nicoletta Codignola, fondatrice di Fatatrac ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate È morta Lia Cigarini, fondatrice della «Libreria delle donne» di MilanoLa fondatrice della storica «Libreria delle Donne» di Milano, Lia Cigarini, è morta lunedì sera, 20 aprile. “Oggi e sempre”. Morta la fondatrice del marchio storico: l’impero da 16 miliardiÈ morta a 94 anni Doris Fisher, fondatrice insieme al marito Don del celebre marchio di abbigliamento americano Gap.