Morrone | il messaggio di Papa Leone XIV guida la Chiesa calabrese

Il messaggio di Papa Leone XIV sta guidando le attività della Chiesa calabrese, che si sta confrontando con le innovazioni portate dall’intelligenza artificiale. Nei prossimi mesi, molte parrocchie della regione adotteranno strumenti digitali per supportare le funzioni religiose e le attività pastorali. La questione riguarda anche come queste tecnologie influenzeranno la comunicazione tra i fedeli e le modalità di partecipazione alle funzioni religiose.

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