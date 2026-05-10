Moro e Impastato | il legame tra politica e lotta alla mafia

Negli anni in cui si sono verificati i decessi di figure come Moro e Impastato, si sono verificati anche altre vicende legate alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata. La morte di Moro risale agli anni Settanta, mentre quella di Impastato avvenne negli anni Ottanta. In quegli anni, ci sono stati episodi di collusione tra settori della politica e ambienti criminali, con interessi che si sono sovrapposti e intrecciati nel tempo.

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? Punti chiave Perché la morte di Moro e Impastato coincide nello stesso periodo?. Come si sono intrecciati gli interessi della politica e della mafia?. Quali legami nascosti univano il terrorismo alle strategie dei clan?. Come può l'eredità di questi due uomini guidare le nuove generazioni?.? In Breve Coincidenza temporale tra l'assassinio di Moro e la morte di Impastato il 9 maggio 1978. Peppe Di Cristina propone la memoria storica come guida per le nuove generazioni. Legame tra terrorismo delle Brigate Rosse e potere mafioso nei territori italiani. Riflessione politica sul dialogo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano. Il 9 maggio 1978 segna una ferita che ancora sanguina nella storia d’Italia, quando le tragedie di Aldo Moro e Peppino Impastato si intrecciarono in un unico, drammatico destino nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moro e Impastato: il legame tra politica e lotta alla mafia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tuttosport – dal legame con Yildiz alla lotta tra nazionali2026-03-29 16:53:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il filo che lega Deniz e Yildiz C’è un dettaglio che non è passato... Leggi anche: Impastato tra gli studenti: "Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia"