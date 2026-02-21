Impastato tra gli studenti | Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia

Giovanni Impastato ha condiviso con gli studenti dell’Ite Serra le sue esperienze, sottolineando che sono loro la forza più grande contro la mafia. Durante l’incontro nella palestra affollata, ha chiesto ai giovani se avrebbero potuto impegnarsi di più al fianco di suo fratello, morto combattendo la criminalità. I ragazzi hanno ascoltato attentamente, scambiando domande dirette e spontanee. La discussione si è concentrata sull’importanza di agire con coraggio e determinazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Impastato tra gli studenti: "Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia"

"Si è mai chiesto se avrebbe potuto fare di più accanto a suo fratello?". Nella palestra stipata di studenti maturandi dell’Ite Serra, la domanda fresca e senza filtri come sanno fare i ragazzi – una delle tante: nessuna banale – è stata posta a Giovanni Impastato. Il fratello di Peppino, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, lo stesso giorno in cui veniva ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Omicidio ordinato dal boss mafioso Badalamenti, suo concittadino a Cinisi, condannato 24 anni dopo. "Forse avrei potuto fare di più – ha risposto Giovanni Impastato -, ma non ho rimorsi. Ogni giorno mio fratello è accanto a me, come allora: lo vedo mentre parlo con voi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La cugina di Peppino Impastato incontra gli studentiLa cugina di Peppino Impastato ha incontrato gli studenti nel giorno della commemorazione. Leggi anche: L’armatura di iron man non è la sua arma più potente Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Impastato tra gli studenti: Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia. Studenti a lezione di antimafia con il fratello di Peppino ImpastatoSul palco di Medicina il racconto della vita del giovane assassinato nel ’78. Dal primo dicembre ’I cento passi’, il film sul suo martirio, torna al cinema. Giovanni Impastato incontra i giovani di ... ilrestodelcarlino.it Lunedì 16 Febbraio in occasione dei 18 anni di Libroguerriero Giovanni Impastato incontra gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Bologna. Dalle ore 18 l'incontro sarà aperto al pubblico con la premiazione dell'autore con la mitica kat - facebook.com facebook