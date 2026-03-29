Un articolo pubblicato da Tuttosport analizza il rapporto tra due giocatori, Deniz e Yildiz, evidenziando il loro legame e le dinamiche legate alle nazionali. La redazione piemontese si concentra sui movimenti di mercato e sulla connessione tra i due atleti, senza avanzare ipotesi o interpretazioni personali. La notizia si inserisce nel contesto delle trattative e degli eventi recenti nel mondo del calcio.

2026-03-29 16:53:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il filo che lega Deniz e Yildiz. C’è un dettaglio che non è passato inosservato: l’esultanza. Mano davanti al volto, un gesto ormai iconico che richiama quello di Yildiz. Due modi diversi di interpretarlo: Kenan mima una stella, Deniz un segno personale, che magari spiegherà. Il legame tra i due non è solo simbolico. Entrambi rappresentano il presente e il futuro della nazionale turca (anche se Deniz è conteso dall’Olanda), ma anche un modello di crescita per la Juventus. Il percorso del numero dieci bianconero, esploso rapidamente fino alla prima squadra, è l’esempio che a Torino vogliono replicare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – dal legame con Yildiz alla lotta tra nazionali

Articoli correlati

Leggi anche: Dal legame simbiotico e doloroso con la madre Judy Garland alla lunga lotta contro le dipendenze, Liza racconta la sua verità, senza sconti per nessuno

Leggi anche: Tuttosport – “Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti…”

Altri aggiornamenti su Tuttosport dal legame con Yildiz alla...

Temi più discussi: Dal sondaggio Theo Hernandez al cavallo di ritorno: Juve, esperienza mercato in corsia; Zidane a casa Juve: uno c’è già, l’altro è in attesa. Lo Stadium torna a sognare; Italia, hai la tua Bombonera: contro l’Irlanda del Nord l’effetto Oasis e un’idea mai vista; Muharemovic e Yildiz: ieri compagni alla Juve, oggi amici e avversari, domani il mercato...

Deniz, poker con la Turchia! Chi è il talento Juve: dal legame con Yildiz alla lotta tra nazionaliLa fasciatura alla Benzema, il Sium dopo il gol e la tradizione Ajax: il baby 2010 bianconero si è messo in mostra ... tuttosport.com

Kamate, dal legame con Chivu all'esordio in Coppa Italia: chi è il primo frutto dell’Inter U23Quel dribbling sulla destra e quella palla al bacio messa sulla testa di Bonny per il gol del momentaneo 1-0 dell’Inter sul Torino in Coppa Italia, hanno certificato come Issiaka Kamate rappresenti il ... tuttosport.com

29 Marzo 2026 - Prima pagina #TuttoSport x.com

La rivelazione fatta da Dusan #Vlahovic a persone che gli stanno accanto secondo Tuttosport. Rinnovo con la #Juventus sempre più vicino - facebook.com facebook