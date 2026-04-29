Non si può morire di lavoro

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, nelle Marche, il numero di vittime di incidenti sul lavoro è salito a 31, con un aumento del 40,9% rispetto all’anno precedente, quando erano state 22. La regione ha registrato così un peggioramento della sicurezza negli ambienti lavorativi, evidenziando un incremento dei casi di infortuni che coinvolgono i lavoratori. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali responsabili della tutela della sicurezza sul lavoro.

Nelle Marche il 2025 si è chiuso con un netto peggioramento della sicurezza sul lavoro. Le vittime sono salite a 31, con un incremento del 40,9% rispetto alle 22 registrate nel 2024. Gli infortuni denunciati hanno raggiunto quota 16.889, in aumento dell’1,3%. È il quadro che emerge dal secondo report annuale della UIL Marche, presentato ieri in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro da Claudia Mazzucchelli, segretaria generale UIL Marche, e da Roberto Rimini, responsabile UIL Amianto Marche. La provincia più colpita è Macerata con 11 morti, seguita da Pesaro Urbino con 6, Ancona e Ascoli Piceno con 5 ciascuna, Fermo con 4 — unica provincia in controtendenza anche per gli infortuni totali, in calo del 3,2%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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