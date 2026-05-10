Durante la Seconda guerra mondiale, Monzeglio mantenne un ruolo ambiguo tra sport e politica, stringendo rapporti con il regime e al tempo stesso aiutando i partigiani. La sua carriera nel calcio si sviluppò grazie anche al sostegno del Comitato di Liberazione Nazionale, che favorì le sue opportunità al Como. La vicenda solleva domande sul suo equilibrio tra lealtà politica e impegno sportivo, mentre si indaga sulla sua capacità di mantenere rapporti con figure di spicco del regime.

? Punti chiave Come fece Monzeglio a salvare i partigiani restando vicino al Duce?. Perché il Comitato di Liberazione Nazionale favorì la sua carriera al Como?. Quali segreti sulla vita privata di Mussolini deteneva l'ex calciatore?. Chi cercò di costringere il campione a rivelare i suoi contatti segreti?.? In Breve Presentazione libro di Alessandro Fulloni martedì 12 maggio alle ore 18 al Canottieri Aniene.. Giovanni Malagò e Michelangelo Gratton partecipano all'incontro al lungotevere dell’Acqua Acetosa 119.. Monzeglio vinse i Mondiali 1934 e 1938 e lo scudetto con il Bologna 1928-1929.. Documenti dell'Archivio di Stato di Como collegano la panchina del Como al CLN.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monzeglio e Mussolini: il segreto del campione tra sport e politica

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