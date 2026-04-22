Alberto Vender | il segreto del campione tra azzurro e sentieri

Alberto Vender, atleta dell’Atletica Valchiese e del Team New Balance, ha partecipato alla quindicesima puntata del format Run2u, condividendo alcune riflessioni sulla sua carriera. Vender si è soffermato sui momenti più significativi del suo percorso sportivo, tra gare e allenamenti, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza come atleta di livello nazionale. La conversazione ha toccato temi legati alla vita da corsa e alle sfide affrontate nel tempo.

L’atleta Alberto Vender, talento dell’Atletica Valchiese e membro del Team New Balance, ha condiviso le riflessioni sulla sua carriera durante la quindicesima puntata del format Run2u. Il corridore classe 1996 ha tracciato un percorso che unisce le prestazioni agonistiche di alto livello alla gestione mentale necessaria per affrontare i sentieri montani, passando dai successi con la maglia azzurra alle recenti vittorie nelle competizioni internazionali. Dalla maglia azzurra ai vertici del trail running internazionale. Il percorso sportivo di Vender è caratterizzato da una capacità di adattamento che lo ha portato a eccellere in diverse discipline.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alberto Vender: il segreto del campione tra azzurro e sentieri Notizie correlate Alberto Vender: dalla Corsa in Montagna ai Successi Internazionali ospite a Run2u 15C’è chi corre per sfidare il cronometro e chi corre per sentire il respiro della montagna. Roma, ecco il rifugio segreto di Alberto Angela tra arte e viaggiAlberto Angela ha scelto di stabilire la sua residenza principale a Roma, dove condivide la dimora con la moglie Monica, legata a lui da un...