Giovedì 9 aprile 2026, nella Sala Montanari di Varese, si è svolto un incontro dedicato a Donald Trump, durante il quale è stato analizzato il suo percorso personale e professionale. L’evento si è concentrato sull’approfondimento di un saggio scritto da Mauro della Porta Raffo, che ne ha esplorato aspetti legati alla sua figura pubblica. La discussione ha coinvolto un pubblico interessato alle dinamiche della leadership politica americana.

Giovedì 9 aprile 2026, la Sala Montanari di via dei Bersaglieri a Varese ha ospitato un approfondimento sul profilo e personale di Donald Trump, attraverso l’analisi del saggio di Mauro della Porta Raffo. L’incontro, che ha la partecipazione del sindaco Davide Galimberti, del critico cinematografico Maurizio Cabona e del direttore Marco Giovannelli, è stato guidato da Raimondo Fassa e ha esplorato le radici di una figura che, fin dalla giovinezza, ha manifestato un’ambizione presidenziale priva di esitazioni, come emerso da una celebre intervista del 1987 con Oprah Winfrey. La strategia del personaggio tra cinema e politica. Costruire un’icona non è mai un evento casuale, ma un processo metodico che si è sviluppato nel corso di decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: il segreto del potere tra cinema e strategia politica

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