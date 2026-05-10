Dopo una stagione deludente, il Monza si prepara a disputare nuovamente i playoff per la promozione in Serie A. Questa è la terza volta che la squadra si trova a dover affrontare questa fase, che si svolgerà nelle prossime settimane. I giocatori e l’allenatore hanno commentato il prossimo impegno sportivo con un riferimento al film “Rocky”, dicendo che il vero inizio della sfida comincerà ora.

Monza – Dunque, saranno di nuovo i playoff. Per la terza volta, il Monza si giocherà la promozione in Serie A così. La post season arriva in un momento di grande delusione, visto che i biancorossi avevano dominato a lungo il campionato e sino alla penultima gara a Mantova erano secondi, “padroni del proprio destino”, citazione da mister Paolo Bianco, messo in discussione da parecchi tifosi. Fausto Marchetti, leader della Curva Davide Pieri, la vera pancia dello stadio Brianteo (un migliaio di tifosi duri e puri, trasferte in ogni angolo d’Italia) non ha dubbi però: “Se avessimo pensato a inizio stagione che ora ci saremmo trovati qui, con il record di punti mai conquistati dal Monza nella sua lunga storia in Serie B, pronti ad affrontare i playoff, non ci si sarebbe creduto”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza Calcio, i playoff dopo la delusione: “Ricordate il film Rocky? Il bello comincia adesso”

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