Calcio serie C Ternana tra delusione e certezza dei playoff

Nella serie C di calcio, la Ternana si prepara ai playoff dopo aver perso il derby, situazione che ha lasciato i tifosi delusi. La squadra ha comunque raggiunto la qualificazione ai playoff, offrendo una nota positiva in mezzo alle difficoltà di questa stagione. La squadra ha concluso il campionato con una sconfitta nel derby, ma la partecipazione ai playoff rimane un risultato raggiunto.

La certezza dei playoff è l’unico aspetto che consente di ammortizzare almeno in parte la forte delusione per la mancata vittoria nel derby. Restano i due terzi di gara disputati con bella qualità di manovra e con il cuore dai rossoverdi in un terribile momento della storia del club. Peccato per il calo fisico-mentale e gli errori che hanno consentito al Perugia di rimontare il doppio svantaggio. Nelle ultime due giornate della stagione regolare la squadra di Lito Fazio proverà a stringere ancora i denti da ogni punto di vista per migliorare il piazzamento, anche nella speranza di fondamentali sviluppi positivi sul complicato fronte societario.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Ternana tra delusione e certezza dei playoff Leggi anche: Calcio serie C. Ternana, 5 turni per migliorare il piazzamento playoff. Fazio: "Futuro? Non so nulla. Qui sono felice» Leggi anche: Serie C: cade il Brescia, Inter U23 rimontata. Colpo Ternana, scatto playoff del Campobasso Calcio serie C, la Dolomiti Bellunesi le prende dalla Pro Patria - facebook.com facebook