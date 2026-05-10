Monti Prenestini e Certosa ai play off | l’autorete di Tinti decide tutto

Nel campionato dei Monti Prenestini e della Certosa, la partita ha visto il team di casa vincere grazie a un'autorete di Tinti, che ha deciso l'esito dell'incontro. Dopo aver subito un errore, il Monti Prenestini è riuscito a mantenere il vantaggio e a portare a casa i tre punti. La prossima sfida sarà contro la Certosa, che ha affrontato una partita difficile contro Arce.

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? Domande chiave Come ha fatto il Monti Prenestini a gestire l'errore di Tinti?. Chi dovrà affrontare la Certosa dopo la sofferenza contro Arce?. Quale squadra toscana attende il Monti Prenestini nei play off nazionali?. Perché la Certosa ha dovuto giocare i supplementari per la promozione?.? In Breve Monti Prenestini affronterà Sansovino o Grassina per la promozione in Serie D.. Certosa accede ai play off dopo il pareggio 1-1 contro Arce.. De Angelis segna al minuto 26 per la Certosa nei supplementari.. Gol di Cerbara per Arce prima del pareggio della Certosa.. Il Monti Prenestini conquista la promozione ai play off nazionali per la Serie D battendo il Rieti per 1-0 a Cave questa domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monti Prenestini e Certosa ai play off: l’autorete di Tinti decide tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pontevalleceppi Ripa battuto. Ellera si impone di misura. Decide un’autoreteELLERA 1 PONTEVALLECEPPI RIPA 0 ELLERA (4-3-3): Segoloni; Sorbelli, Vescovi, Polidori, Convito; Eid Fabian, Mennini, Paradisi; Sebben 6,5 (15’st Nuti... Monti imbattibile sale: si infiamma la lotta per i play-offIl campionato di Terza Categoria della zona di Massa Carrara e Versilia si prepara al gran finale con l’ultima giornata di ritorno programmata per... Argomenti più discussi: Playoff, semaforo verde: a Pomezia e Arce le due semifinali; Spareggi Play Off di Eccellenza, ecco cosa succede negli altri campionati (Toscana B ed Emilia Romagna A); La pazza stagione della Viterbese termina con la salvezza al play out; Emilia Romagna e Toscana: la situazione playoff in vista della fase nazionale.