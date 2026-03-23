Pontevalleceppi Ripa battuto Ellera si impone di misura Decide un’autorete
ELLERA 1 PONTEVALLECEPPI RIPA 0 ELLERA (4-3-3): Segoloni; Sorbelli, Vescovi, Polidori, Convito; Eid Fabian, Mennini, Paradisi; Sebben 6,5 (15’st Nuti 6,5), Antognoni 6,5 (47’st Mariotti sv), Salvucci 6 (44’st Mottola sv). A disp.: Beccari, Tarpani, Roticiani, Sisani, Bertini, Massetti. All.: Grilli 6,5 PONTEVALLECEPPI RIPA (4-2-3-1): Ciribe 7; Rovito 5,5 (40’st Lulelaru sv), Ndoj 6, Barbarossa 5,5, Perilli 5,5; Biela 5,5, Noudem Jague 6 (44’st Pauselli sv); El Maymouny 6 (34’st Bonifazi sv), De Gioia 5,5, Mariani Carletti 5,5 (19’st Jemi 5,5); Encina 6. A disp.: Ruffolo, Belloni, Bengala, Pelliccia. All.: Faloia 6 ARBITRO: Dionigi di Terni 6 (Bartocci-Dolgetta) MARCATORE: 31’st aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Le reti nel primo tempo. Subito Piccioli e Esposito. La Pietralunghese stende il Pontevalleceppi RipaPONTEVALLECEPPI RIPA 0 PIETRALUNGHESE 2 PONTEVALLECEPPI RIPA (4-4-2): Ciribe; Bazzarri (38’st Ndoj), Toma, Barbarossa, Kamwa; El Maymouny, Bengala,...
Verona-Lazio 0-1, al Bentegodi decide l'autorete di NelssonVERONA (ITALPRESS) – Dopo quasi un mese dall’ultima volta, la Lazio torna a riassaporare il gusto della vittoria e lo fa di nuovo in trasferta, in...
Contenuti utili per approfondire Pontevalleceppi Ripa
Argomenti discussi: Calcio eccellenza: il programma delle partite di oggi. Angelana-Narnese, match da non perdere.
Eccellenza. L’Ellera espugna il campo del Pontevalleceppi RipaPONTEVALLECEPPI RIPA: Ciribe, Barbarossa, Kamwa Pamen, Bengala, Sallaku, Belloni, El Mohtarim, Benedetti, Signate, Simeone, Daja. A disp.: Ruffolo, Bizzarri, Ferri ... lanazione.it
FINISCE 0-3. Olympia Thyrus, basta un tempo. Steso il Pontevalleceppi RipaPONTEVALLECEPPI RIPA (4-3-3): Ruffolo; Ferri (35’ pt Belloni), Sallaku, Kamwa Pamen (1’ st Puletti); Zmejkoski (6’ st Daja), Benedetti, Neudem; Burchini (1 ... lanazione.it