Nel campionato di Terza Categoria della zona di Massa Carrara e Versilia si avvicina l’ultima giornata di ritorno, prevista per sabato 11 aprile. La lotta per i posti nei play-off si concentra sui risultati delle squadre coinvolte, che si sfidano in attesa di conoscere gli esiti finali. La classifica è ancora in bilico, e le sfide in programma promettono di essere decisive per le posizioni di vertice.

Il campionato di Terza Categoria della zona di Massa Carrara e Versilia si prepara al gran finale con l’ultima giornata di ritorno programmata per sabato 11 aprile, mentre le sorti delle squadre in lotta per i play-off si decideranno tra il campo e le tabelle della classifica. Il Monti di Lunigiana, dopo una stagione dominante caratterizzata da un rendimento imbattuto fin dall’inizio del percorso agonistico, ha già ottenuto la promozione, lasciando spazio a un duello decisivo per gli ultimi posti utili ai play-off tra Spartak Apuane, Cinquale e Vallizeri. L’ascesa dei dragoni e il destino dei play-off. Dopo aver trascorso più di cinque. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti imbattibile sale: si infiamma la lotta per i play-off

Giugliano inarrestabile: 3-1 al Trapani, la Serie C si infiamma e la lotta promozione si fa più accesa.Si è conclusa con il punteggio di 3-1 la sfida tra Giugliano e Trapani, valida per la Serie C e disputata il 14 febbraio 2026.

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