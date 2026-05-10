A Montesilvano, in via Verrotti, si è verificato un incidente tra una moto e un'auto. La collisione ha provocato un ferito grave tra i coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le prime ricostruzioni indicano che l'incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina. Restano da chiarire le cause esatte e chi abbia causato lo scontro.

? Domande chiave Come sono avvenute le dinamiche tra l'auto e il centauro?. Chi ha causato la violenta collisione nei pressi dell'albenzinaio?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi tecnici di polizia e carabinieri?. Come influirà questo incidente sulla viabilità di via Verrotti?.? In Breve Scontro avvenuto l'8 maggio nei pressi dell'albenzinaio Martina in via Verrotti.. Due ambulanze della Croce Verde Abruzzo hanno prestato soccorso immediato al ferito.. Automobilista coinvolto ha riportato solo ferite lievi senza necessità di ricovero.. Polizia locale e carabinieri hanno bloccato la viabilità per eseguire i rilievi.. Un violento impatto tra un’auto e una motocicletta ha scosso la zona di via Verrotti nell’area di Montesilvano durante la serata dell’8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano, violento scontro in via Verrotti: moto, ferito grave

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