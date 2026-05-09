Scontro auto - moto in via Verrotti a Montesilvano | grave un centauro

Nella serata dell’8 maggio, via Verrotti a Montesilvano è stata teatro di un incidente tra un’auto e una motocicletta. L’urto si è verificato nei pressi del distributore di benzina vicino a via Verrotti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il centauro coinvolto in condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Incidente stradale nella serata dell'8 maggio lungo via Verrotti, vicino albenzinaio Martina, dove si è verificato un violento impatto tra un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro, che sarebberimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale in codice.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Scontro auto-moto. Grave il centauroSi trova in gravi condizioni il motociclista di 30 anni coinvolto ieri pomeriggio, poco prima delle 16. Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata, è graveMolti i motociclisti sulle strade nella giornata di sabato 18 aprile 2026, complice il bel tempo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro tra un'auto e una moto in via Nazionale Adriatica nord, centauro finisce in ospedale; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso; Scontro frontale auto-moto in via Bassano, 22enne finisce in ospedale. Disagi al traffico. Scontro tra un'auto e una moto a Torino, centauro in gravi condizioni(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Un motociclista di 24 anni è rimasto ferito in modo molto grave a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Torino. Il sinistro, che ha coinvolto il veicolo del c ... msn.com Scarta un’auto e si scontra. Muore in motoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it A2 DEL MEDITERRANEO: AUTO CONTRO FURGONE, FERITO 55ENNE Incidente questa pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto Salerno-Reggio Calabria, in direzione Sud. Lo scontro è avvenuto poco prima... x.com Viaggio in auto tra Normandia e Bretagna reddit