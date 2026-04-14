Punti digitale facile Superati i duemila utenti Nuova apertura all’Urp

Da oggi il Punto digitale facile all’Ufficio relazioni con il pubblico nell’Accabì di Poggibonsi riprende la sua attività, ampliando i servizi offerti. Da quando ha aperto, il punto ha superato i duemila utenti che vi si sono rivolti per semplificare l’accesso ai servizi digitali. La riapertura segna un passo importante per l’utenza locale, che potrà usufruire di un supporto più esteso e aggiornato.

Riprende l’attività da oggi e accresce il proprio servizio. E’ il Punto digitale facile all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) all’Accabì a Poggibonsi. Lo sportello tornerà a essere a disposizione da stamane con apertura tutti i martedì dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 e anche il lunedì mattina dalle 9 alle 12 con una prima attivazione il 20 aprile per riprendere il 4 maggio e poi tutti i lunedì fino al termine di giugno, sempre con orario 9-12. "Ulteriore opportunità di dare una mano a chi ha bisogno di questo servizio, utile e molto richiesto – spiega l’assessora alla Coesione Sociale del Comune, Enrica Borgianni – in quanto nel corso del tempo i Punti digitale facile si sono strutturati, ampliati, hanno ospitato occasioni formative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punti digitale facile. Superati i duemila utenti. Nuova apertura all’Urp Amazon rafforza il commercio digitale con nuova funzione Cortilia per gli utenti italianiAmazon ha introdotto una nuova funzionalità per i suoi utenti italiani: la sezione Cortilia, dedicata alla spesa online di prodotti freschi e locali. Numeri record per il Punto . Digitale FacileNumeri record per il Punto Digitale Facile a Massarosa che ha superato del 25% il target affidato dalla Regione posizionandosi ai primi posti in... Si parla di: Punto Digitale Facile, il servizio. L’assistenza fino al 30 giugno; Punti digitale facile. Superati i duemila utenti. Nuova apertura all’Urp.