Sanità di prossimità doppia inaugurazione in provincia | aprono due case di comunità attese da tempo
In provincia si sono tenute due inaugurazioni di case di comunità, strutture sanitarie attese da tempo. Entrambe le nuove strutture sono pronte ad accogliere i cittadini e a offrire servizi di assistenza sul territorio. L'apertura di questi presidi rappresenta un passaggio concreto nel rafforzamento della sanità di prossimità.
Taglio del nastro a Racalmuto e Licata: nuove strutture per rafforzare l’assistenza territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini Due nuovi presìdi sanitari pronti ad aprire le porte e a segnare un passaggio importante nel rafforzamento della sanità territoriale. L’Asp di Agrigento inaugurerà lunedì 30 marzo le case di comunità di Racalmuto e Licata, strutture pensate per avvicinare i servizi ai cittadini e ridurre la pressione sugli ospedali. La prima cerimonia è in programma alle 10.30 a Racalmuto, nei locali dell’ex ospedale in piazza del Carmelo. A seguire, alle 12.30, sarà la volta di Licata con l’inaugurazione della sede di via Santa Maria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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