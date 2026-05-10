Montebelluna auto ribaltata sulla rotonda dell’ospedale | 3 feriti

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla rotonda vicino all'ospedale di Montebelluna, coinvolgendo due veicoli che si sono ribaltati. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al ribaltamento dei mezzi sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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? Punti chiave Come sono riusciti i due veicoli a ribaltarsi sulla rotonda?. Chi sono i due feriti trasportati in ospedale dopo lo scontro?. Perché i Carabinieri devono ricostruire la dinamica precisa dell'impatto?. Cosa accomuna questo incidente al recente ribaltamento avvenuto ad Spresiano?.? In Breve Coinvolti F.S. (60 anni) e S.P. (59 anni) oltre al ventenne D.Z.F.. Scontro avvenuto domenica 10 maggio poco dopo mezzogiorno in via Palmiro Togliatti. Vigili del Fuoco di Montebelluna e Carabinieri hanno gestito i rilievi sul posto. Sinistro si somma al ribaltamento di un'auto avvenuto in A27 a Spresiano. Tre persone sono rimaste ferite in...🔗 Leggi su Ameve.eu

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