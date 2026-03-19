Auto ribaltata sulla Statale 42 | due feriti viabilità in tilt

Giovedì mattina sulla Statale 42 un’auto si è ribaltata tra Trescore e Seriate, vicino allo svincolo con la Statale 671 della Val Seriana. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente, che ha causato disagi alla circolazione, con la viabilità che si è bloccata temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori mentre la strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Un’auto si è ribaltata giovedì mattina, 19 marzo, sulla Statale 42 nel tratto compreso tra Trescore e Seriate, non distante dallo svincolo con la Statale 671 della Val Seriana. L’allarme pochi minuti dopo le 8. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: due donne, di 26 e 27 anni, sono state soccorse dai sanitari e trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Viabilità in tilt in zona: code e rallentamenti sulla Tangenziale Sud e dentro la galleria Montenegrone, dove si è intasato il traffico dei pendolari seriani. Sul posto la centrale di Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt Tirano, scontro frontale sulla Statale 38: quattro feriti, tra cui due bambini. Traffico in tilt dopo le Olimpiadi.Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e... Una raccolta di contenuti su Auto ribaltata Temi più discussi: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt; Monza, incidente tra tre auto con ribaltamento: traffico in tilt sulla Statale 36; Incidente sulla stradale: due auto coinvolte, una finisce ribaltata; Patti, auto si ribalta sulla Statale 113: muore un uomo di 86 anni. Auto ribaltata sulla Statale 42: due feriti, viabilità in tiltL'incidente giovedì mattina nel tratto tra Trescore e Seriate in direzione Bergamo. Code e rallentamenti nell'area ... bergamonews.it Tremendo scontro tra due auto, una si ribalta: ferite una mamma e le sue due bimbe | VIDEOIncidente a Castelfranco Veneto sulla Statale 53: due auto coinvolte, una ribaltata nel fossato. Intervento di Vigili del Fuoco e Suem 118. nordest24.it Intrappolati nell'auto ribaltata nel torrente, salvati dai #carabinieri . L'intervento a #ReggioCalabria, i due estratti con una corda - facebook.com facebook Intrappolati nell'auto ribaltata nel torrente, salvati dai #carabinieri . L'intervento a #ReggioCalabria, i due estratti con una corda x.com