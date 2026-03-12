Incendio sulla Salaria | auto ribaltata feriti e traffico

Un incidente sulla Salaria, vicino al bivio per Torricella in Sabina, ha coinvolto un’auto che si è ribaltata e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, e ci sono feriti. Il traffico sulla strada è stato rallentato a causa dell’intervento e delle operazioni di messa in sicurezza.

Un drammatico sinistro ha scosso la Salaria all'altezza del bivio per Torricella in Sabina, dove un veicolo si è ribaltato e preso fuoco. L'incidente ha causato feriti, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi sanitari e dei Vigili del Fuoco. Attualmente, le forze dell'ordine gestiscono il traffico mentre i Carabinieri ricostruiscono la dinamica degli eventi. L'impatto sul tessuto viario della Sabina. La Salaria rappresenta una delle arterie fondamentali che collegano Roma alle province interne del Lazio, fungendo da polmone per gli scambi commerciali e il pendolarismo. Quando un evento come questo si verifica, la conseguenza immediata non è solo umana ma logistica, poiché i rallentamenti si propagano lungo tutto il tratto interessato.