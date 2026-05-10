Monte Bianco valanga uccide uno sciatore | due feriti salvati

Una valanga ha travolto uno sciatore sul Monte Bianco, causando la morte di una persona e ferendo altre due. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno portato i feriti in ospedale. La valanga ha colpito nonostante l’attrezzatura corretta da parte dello sciatore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sulla dinamica dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto la valanga a colpire nonostante l'attrezzatura corretta?. Dove sono stati portati d'urgenza i due compagni sopravvissuti?. Perché il distacco della neve è stato così improvviso e imprevedibile?. Cosa hanno rivelato i segnali ARTVA sulle dinamiche del soccorso?.? In Breve Tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni coinvolti nell'incidente.. Soccorso effettuato dal Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix.. Due superstiti trasportati d'urgenza presso l'ospedale di Sallanches.. Utilizzo corretto dei dispositivi ARTVA per il ritrovamento dei dispersi.. Un giovane sciatore francese ha perso la vita sabato 9 maggio intorno alle 12:30, quando una massa di neve si è staccata sulla parete nord dell’Aiguille du Plan, nel massiccio del Monte Bianco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Bianco, valanga uccide uno sciatore: due feriti salvati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Valanga sul Col Margherita, due persone coinvolte: uno sciatore feritoTRENTO - Ancora una valanga sulle montagne del Trentino: la massa di neve e sassi si è staccata dalla parete del lato nord del Col Margherita, nei... Monte Barone: valanga senza feriti, rifugio chiuso. Rischio neve alta.Una valanga si è staccata sul Monte Barone, una località montana in provincia di Biella.