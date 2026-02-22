Valanga sul Col Margherita due persone coinvolte | uno sciatore ferito

Una valanga si è staccata dalla parete nord del Col Margherita, provocando il coinvolgimento di due sciatori. La massa di neve e sassi ha travolto gli escursionisti, uno dei quali ha riportato ferite. La slavina si è verificata vicino al Passo San, in una zona nota per le frequenti slavine in questa stagione. Sul luogo sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno iniziato le operazioni di salvataggio. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

TRENTO - Ancora una valanga sulle montagne del Trentino: la massa di neve e sassi si è staccata dalla parete del lato nord del Col Margherita, nei pressi del Passo San Pellegrino, verso le 10 di questa mattina, domenica 22 febbraio. Due le persone presenti, comunica il soccorso alpino e speleologico del Trentino in una nota. I soccorsi La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 10, e di conseguenza la Centrale Unica di Emergenza ha allertato gli operatori di Trentino emergenza, il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Trento fornendo le informazioni per il recupero e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Moena, che ha messo a disposizione i propri operatori al Passo San Pellegrino e a Predazzo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it Valanga in Val di Susa, coinvolte almeno due personeNella Val di Susa, nella zona di Claviere, si è verificata una valanga intorno alle 14, coinvolgendo almeno due persone. Maestro di sci segnala valanga, ci sono persone coinvolte: Soccorso alpino sul postoUna valanga si è verificata a Claviere, in Val di Susa, coinvolgendo alcune persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga al Passo San Pellegrino: due persone coinvolte, nessun travolto - Fiemme - Fassa. Valanga sul versante nord del Col Margherita, al passo San Pellegrino: due sciatori sono rimasti coinvolti, ma fortunatamente nessuno è stato travolto dalla massa nevosa - facebook.com facebook Valanga sul Col Margherita, due persone coinvolte ma salve. x.com