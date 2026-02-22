Monte Barone | valanga senza feriti rifugio chiuso Rischio neve alta

Una valanga si è staccata sul Monte Barone, in provincia di Biella, a causa di intense nevicate e sbalzi di temperatura. L’evento ha provocato la chiusura del rifugio, che si trovava nelle vicinanze, per motivi di sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, poiché la zona era poco frequentata al momento. Le autorità hanno avviato i controlli per valutare eventuali danni e monitorano le condizioni della neve.

Una valanga si è staccata sul Monte Barone, una località montana in provincia di Biella. L'evento, avvenuto nel contesto di condizioni meteorologiche instabili dovute a nevicate abbondanti e sbalzi termici, ha fortunatamente scampato il pericolo di coinvolgere escursionisti, in quanto il versante era al momento non frequentato. Il rifugio Monte Barone è stato temporaneamente chiuso come misura precauzionale, e i gestori invitano alla massima prudenza chiunque intenda avvicinarsi alla zona. Il Monte Barone, negli ultimi giorni, si era trasformato in uno scenario suggestivo, ma al contempo fragile, a causa delle intense nevicate che hanno caratterizzato la regione.