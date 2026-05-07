Monte Rinaldo | un milione per bloccare il rischio idrogeologico

A Monte Rinaldo sono stati stanziati un milione di euro per intervenire sul rischio idrogeologico. I fondi saranno impiegati per consolidare i versanti e ridurre il pericolo di frane e smottamenti. Parte delle risorse sarà destinata al recupero di aree abbandonate, con l’obiettivo di ripristinare zone che negli anni sono rimaste trascurate. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la tutela del territorio locale.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per i versanti di Monte Rinaldo?. Quali aree abbandonate potranno essere recuperate grazie a questi lavori?. Perché la pianificazione triennale è fondamentale per la sicurezza del borgo?. Chi gestirà operativamente i cantieri per la messa in sicurezza?.? In Breve Finanziamento triennale basato sulla legge 145 del 30 dicembre 2018.. Risorse stanziate per le annualità 2026, 2027 e 2028.. Il sindaco Gianmario Borroni ha lodato l'impegno dei dipendenti comunali.. Interventi mirati alla riqualificazione dei versanti e valorizzazione aree abbandonate.. Il Ministero dell’Interno ha stanziato oggi, 7 maggio 2026, un milione di euro per proteggere il territorio di Monte Rinaldo attraverso nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Rinaldo: un milione per bloccare il rischio idrogeologico Notizie correlate Serrapotamo salvo: quasi 1 milione per fermare il rischio idrogeologicoIl ripristino della funzionalità idraulica del torrente Serrapotamo è stato ufficialmente sancito oggi, giovedì 16 aprile 2026, con il sopralluogo... Monte Faeta, dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico: scuole chiuse ad AscianoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: A pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mostre, concerti e il surf meccanico: una raffica di eventi nel ponte. Festival del Primo Maggio a Porto Sant'Elpidio. Rischio idrogeologico, il Viminale premia Monte Rinaldo: stanziato un milione di euro per la messa in sicurezza del territorioFONDI - «L’ottenimento di questo finanziamento - rimarca il sindaco Gianmario Borroni - ci consente di continuare con gli interventi di messa in sicurezza del territorio, mantenendo sempre alta l’at ... cronachefermane.it Torre dell’orologio, cimitero e Cumalab: Monte Rinaldo, arrivano finanziamenti per 2,2 milioniMONTE RINALDO Traguardo di rilevante importanza quello raggiunto dal piccolo borgo di Monte Rinaldo, che nei giorni scorsi ha visto il concretizzarsi dell'affidamento dei lavori relativi a tre opere ... corriereadriatico.it